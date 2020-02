New Balance Fresh Foam 850 All Terrain

Fresh Foam 850 All Terrain - это гибридная версия модели, созданная специально для коллекции All Terrain. Верх модели полностью повторяет силуэт оригинальной пары 850, а промежуточная подошва - модель Fresh Foam Hierro. Такое сочетание элементов ярко отражает основную концепцию All Terrain: трейловый бег как часть повседневной одежды. Усовершенствованная промежуточная подошва Fresh Foam X способствует еще большей мягкости и амортизации, чем ее предшественник, а подметка Vibram® Megagrip обеспечивает надежное сцепление даже с влажной поверхностью и устойчива к перепадам температур.